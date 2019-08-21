В Пентагоне рассказали новые подробности об испытаниях модификации крылатой ракеты

Это было первое испытание Соединенными Штатами крылатой ракеты наземного базирования на дальность

/ Фото: Pixabay

США провели в минувшее воскресенье испытание новейшей модификации крылатой ракеты Tomahawk, использовав при этом установку вертикального пуска Mark 41, схожие с которой размещены в Румынии и должны быть еще переброшены в Польшу. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона подполковник ВВС США Роберт Карвер.

Это было первое испытание Соединенными Штатами крылатой ракеты наземного базирования на дальность, которую запрещал ДРСМД. Российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности утратил силу 2 августа в связи с выходом из него США.

При этом Карвер утверждает, что Aegis Ashore "является сугубо оборонительной системой, которая не способна производить пуски наступательных вооружений".

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Модификация Block IV ракеты Tomahawk имеет неядерную боевую часть. Ракета состоит на вооружении ВМС США с 2004 года (ВМС Великобритании — с 2008 года). Дальность этой модификации составляет 1,6 тыс. км.

Производитель ракеты — корпорация Raytheon — подчеркивает, что она способна часами кружить в воздухе над целью, "моментально менять курс по команде и наносить удар с высокой точностью". Ракета несет видеокамеру, передающую сигнал в режиме реального времени на командный пункт. Ракета может быть перепрограммирована в полете благодаря приемо-передающему устройству спутниковой связи для нанесения удара по одной из 15 заложенных в ее память целей или же вообще направлена в какую-то совершенно иную точку посредством глобальной навигационной системы GPS (Джи-пи-эс). В текущем году планируется начать модернизацию этих вооружений. Предполагается, что они будут оставаться на вооружении ВМС США до конца 2040-х годов.

Карвер уточнил, что ракета "поразила цель на суше — на острове Сан-Николас", находящемся в Тихом океане примерно в 100 км от побережья штата Калифорния. "Деталями относительно траектории полета [ракеты] я не располагаю", — сказал представитель военного ведомства США. Ранее Пентагон выложил в интернет фрагмент видеозаписи, на которой на замедленной скорости показан старт ракеты из пускового стакана Mk 41, установленного на колесной грузовой платформе.

Напомним, мы сообщали, что страны НАТО поддерживают решение США о выходе из ДРСМД.

Кроме этого, в Министерстве иностранных дел России подтвердили прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Согласно документу на портале правовой информации РФ, соглашение перестало действовать по инициативе США.

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