В Пентагоне рассказали об испытаниях гиперзвуковой "супер-пупер-ракеты" Трампа

Ракета во время испытаний превысила скорость звука в 17 раз

В Пентагоне раскрыли детали о новейшем сверхзвуковом оружии, которое президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рекламировал, как "супер-пупер-ракета", сообщает CNN.

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Американские военные впервые подтвердили, что эта ракета во время испытаний превысила скорость звука в 17 раз. Испытания прошли успешно. По данным телеканала, американский лидер проявил особый интерес к этой ракете.

"На самом деле он (президент США) имел в виду недавние летные испытания, которые мы провели в марте, когда скорость ракеты в 17 раз превышала скорость звука", - сказал представитель Минобороны США.

Несмотря на это, США пока отстают от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия: американские системы вряд ли будут развернуты ранее 2023 года, указывает CNN. По словам собеседника издания в Пентагоне, причиной отставания стало то, что Вашингтон сознательно отказывался от адаптации этих технологий и был верен существующим образцам оружия. Плотно заниматься гиперзвуком США стали только после того, как об успехах в этой области заявили Китай и Россия.

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Ранее сообщалось, что украинский ракетный комплекс "Нептун" провел очередные государственные испытания. На полигоне Алибей в Одесской области осуществили пуск крылатой ракеты Р-360.

В этот раз летные испытания проводились с созданием реальных радиопомех для головки самонаведения ракеты и привлечением авиации – самолетов Су-27.

Видео: СНБО

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