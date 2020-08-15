В Пентагоне создали группу для расследования случаев появления НЛО

Министерство обороны США приняло решение о создании рабочей группы для расследования случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО – Ред.). Об этом сообщается в заявлении Пентагона.

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"Министерство обороны создает рабочую группу по НЛО, чтобы улучшить понимание и получить представление относительно природы и происхождения неопознанных летающих объектов. Миссия рабочей группы заключается в обнаружении, анализе и составлении каталогов НЛО, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности США", — говорится в заявлении.

Курировать проект будет первый заместитель министра обороны США Дэвид Норквист.

В июне президент СШАДональд Трамп пообещал подумать над тем, чтобы снять гриф секретности с материалов о неопознанных летающих объектах и так называемом розуэлльском инциденте, который произошел 4 июля 1947 года.

В конце апреля Пентагон опубликовал видеозаписи ВМС США, где, как отмечалось в сообщении для прессы, запечатлены "воздушные явления", которые были охарактеризованы как неопознанные. Речь идет о кадрах, снятых экипажами американских боевых самолетов в ноябре 2004 года и январе 2015 года. Как говорилось в сообщении, ролики попали в интернет еще в 2007 и 2017 году, но тогда своего разрешения на их обнародование Минобороны не давало, хотя подлинность записей ВМС США впоследствии подтвердили.

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