В России отреагировали на решение США заморозить Договор об открытом небе

Сегодня, 11:37

Договор предусматривает возможность выхода из него, есть и опция отказа в конкретной инспекции, но о "заморозке" речь не идет, сказал Косачев

Константин Косачев. Фото: Facebook
Константин Косачев. Фото: Facebook

Договор предусматривает возможность выхода из него, есть и опция отказа в конкретной инспекции, но о "заморозке" речь не идет, сказал Косачев

Консультативная комиссия Договора по открытому небу (ДОН) должна рассмотреть положения закона о бюджете Минобороны США, касающиеся участия Вашингтона в этом соглашении. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Договор предусматривает также возможность выхода из него, есть и опция отказа в конкретной инспекции. Но о замораживании сотрудничества с другим участником, если не ошибаюсь, там ничего не сказано. Таким образом, на мой взгляд, решение США противоречат их обязательствам по Договору и должно рассматриваться в Консультативной комиссии", – сказал он.

Ранее сообщалось, что США заморозили сотрудничество с Россией по Договору об открытом небе. Об этом говорится в пункте 1242 закона об оборонном бюджете США.

В документе говорится, что Москва нарушает условия договора и должна прекратить использовать информацию, полученную во время полетов, в разведывательных целях, а также предоставлять сведения о цели планируемых облетов. США также намерены добиться от России разрешения на полеты американских самолетов в рамках договора над Калининградской областью, Чечней, районах на границе с Южной Осетией и Абхазией, а также над Москвой.

Отметим, в бюджете Пентагона предусмотрен отказ от выделения средств на финансирование Договора по открытому небу. Ответственность за замораживание соглашения американская сторона возложила на Москву.

В оборонном бюджете указано, что в 2019 году ни один из фондов не может быть использован для выполнения наблюдательных полетов. Это ограничение может быть разморожено в случае, если президент США предоставит соответствующим комитетам Конгресса доказательства, что РФ выполнила условия соглашения.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом 716 млрд долларов на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября).
Россия, США, открытое небо, Косачев
Источник:

ИТАР-ТАСС

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