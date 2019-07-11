В Сенат внесен законопроект о пересмотре отношений США с Саудовской Аравией

Соавторами законопроекта выступили сенаторы Джин Шахин, Марко Рубио и Крис Кунс

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Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США республиканец Джеймс Риш внес на рассмотрение сенаторов законопроект, предусматривающий пересмотр взаимоотношений США с Саудовской Аравией в связи с нарушениями в королевстве прав человека, а также убийством саудовского журналиста Джамаля Хашуджи. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте комитета.

Соавторами законопроекта выступили сенаторы Джин Шахин, Марко Рубио и Крис Кунс. Он предусматривает полный и стратегический пересмотр отношений с королевством, а также введение ограничений на выдачу виз саудитам. В частности, согласно законопроекту, в визах должно быть отказано членам королевской семьи.

Риш указал, что поведение Саудовской Аравии вызывает обеспокоенность уже продолжительное время, однако "она достигла своего пика после убийства Джамаля Хашуджи, которое стало ужасающим событием".

Шахин в свою очередь отметила, что "в связи с ростом обеспокоенности нарушением прав человека в Саудовской Аравии и вызывающим тревогу пренебрежением международными нормами Конгресс должен принять дополнительные меры, чтобы убедить администрацию пересмотреть отношения между двумя государствами".

Напомним, что 2 октябре Джамаль Хашуджи отправился в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и больше его никто не видел. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал.

Мы также писали, что Госдеп США запретил въезд в страну 16 гражданам Саудовской Аравии, причастным к убийству журналиста.

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