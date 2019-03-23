В Сенате ожидают, что Минюст США передаст в Конгресс все документы по докладу Мюллера
Конгресс должен давать свою оценку докладу
Лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер ожидает, что вместе с докладом спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего утверждения о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, американский Минюст представит конгрессменам для ознакомления и все документы, на базе которых он был составлен. Как заявил сенатор на встрече с журналистами в пятницу вечером, только после этого Конгресс должен давать свою оценку данному докладу.
"Я ожидаю, что министр юстиции Уильям Барр представит в Конгресс не только полный текст доклада, но и все те документы, на основании которых этот доклад был подготовлен, — заявил он. — Мы должны ознакомиться с полным текстом доклада прежде, чем делать какие-либо выводы".
Сенатор выразил уверенность в том, что "требования предать гласности содержание доклада будут настолько массовыми, что это вынудит исполнительную власть опубликовать доклад".
В пятницу Мюллер завершил свое расследование и передал доклад главе Минюста США Уильяму Барру. Барр теперь может представить собственный отчет на основе доклада Мюллера. Кроме того, он проинформировал юридические комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса США о планах уже в эти выходные сообщить им об основных выводах спецпрокурора.
После окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа.
Ранее мы писали, чем занимался Трамп во время передачи доклада об итогах расследования Мюллера в Минюст. Мюллер был назначен на пост спецпрокурора США в мае 2017 года.
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