В Сенате предложили ввести санкции в отношении активов Эрдогана в США

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Американские сенаторы Крис Ван Холлен (демократ от штата Мэриленд) и Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) в связи с началом турецкой операции на северо-востоке Сирии предлагают ввести санкции в отношении активов президента Турции Тайипа Эрдогана в США. Основные положения соответствующего законопроекта Ван Холлен опубликовал у себя в Twitter.

Законодатели также считают необходимым внести в санкционный список активы вице-президента страны, глав Министерства национальной обороны, внешнеполитического ведомства, Минфина, Минторга и Министерства энергетики и природных ресурсов.

Помимо этого, документом предлагаются визовые ограничения в отношении представителей турецкого руководства, а также применение против Турции предусмотренных законом CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") рестрикций за покупку Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

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Также предусмотрено введение санкций в отношении "любого иностранного лица, которое продает или предоставляет финансовую материальную или технологическую помощь" турецкой армии и запрет на оказание США военной помощи Анкаре, в том числе продажа Турции американских военных технологий и боеприпасов. В документе также обозначены ограничительные меры против турецкого энергетического сектора, они включают рестрикции в отношении иностранных физических и юридических лиц, которые "предоставляют товары, услуги, технологии, информацию или оказывают иную поддержку внутреннему (турецкому — Ред.) производству нефтепродуктов и природного газа для их использования вооруженными силами страны".

По мнению Ван Холлена, данные меры "будут иметь немедленные и далеко идущие последствия для Эрдогана и его вооруженных сил". На рассмотрение Конгресса свою инициативу сенаторы планируют вынести в середине октября, когда законодатели вернутся к работе после парламентских каникул. "Мы потребуем немедленного голосования, чтобы ясно дать Турции понять, что она должна прекратить свои военные действия, вывести своих солдат из зоны, которая подверглась нападению, и остановить гибель [людей]", — написал Ван Холлен.

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Ранее НАТО и Евросоюз уже выразили обеспокоенность началом военной операцией Турции в Сирии и призвали Анкару прекратить бомбардировки приграничных районов соседнего государства.

Кроме того, ближайший союзник сирийского режима Башар Асада – Иран – также призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию по Сирии и начал внеплановые военные маневры рядом с турецкой границей.

Стоит отметим, что ранее Пентагон проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

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