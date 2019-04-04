В Сенате США поддержали резолюцию против агрессии РФ в Черном море
Документ содержит ряд призывов к администрации США
Комитет по вопросам международных отношений Сената США рассмотрел и рекомендовал для утверждения резолюцию S. RES. 27 "Относительно призыва обеспечить свободу международной навигации в Черном море и отмены проекта газопровода "Северный поток-2".
Заседание комитета состоялось в среду, сообщает Укринформ.
Резолюция была внесена сенатором Джонсоном при поддержке около семидесяти членов Сената.
Документ содержит ряд призывов к администрации США, в том числе относительно взаимодействия с союзниками для обеспечения свободы навигации в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Кроме того, законодательная инициатива приветствует усиление присутствия НАТО в регионе и призывает союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в обслуживании в их портах.
Члены Сената также призывают президента США воспользоваться положениями закона об оборонном бюджете с целью укрепления ВС Украины и предоставления им дополнительной поддержки в сфере безопасности и обороны, прежде всего на море.
Отдельно сенаторы выражают поддержку резолюции Европарламента, которая осуждает агрессию РФ в Керченском проливе и призывает к отмене "Северного потока-2" из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.
Отметим, что тогда и сами американцы не остались в стороне. 11 декабря Палата представителей США также выступила за введение санкций против "Северного потока – 2". В принятой резолюции США призывают страны Евросоюза отказаться от строительства российского газопровода, а также хотят санкций против этого проекта в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Кроме того, в США приняли резолюцию по агрессии России в Керченском проливе, в которой призывают Россию вернуть Украине захваченных моряков и корабли, прекратить блокировать судоходство в украинские порты и из них через Керченский пролив. Также высказали свою приверженность в оказании помощи Украине – как военной, так и политико-экономической.
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