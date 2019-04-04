В Сенате США поддержали резолюцию против агрессии РФ в Черном море

Документ содержит ряд призывов к администрации США

Фото: AFP

В Сенате США поддержали резолюцию против агрессии РФ в Черном море //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/a70/0e4/5c4a700e49239.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/a70/0e4/5c4a700e49239.jpg 2019-04-04T01:04:00+03:00 США Документ содержит ряд призывов к администрации США

Комитет по вопросам международных отношений Сената США рассмотрел и рекомендовал для утверждения резолюцию S. RES. 27 "Относительно призыва обеспечить свободу международной навигации в Черном море и отмены проекта газопровода "Северный поток-2".

Заседание комитета состоялось в среду, сообщает Укринформ.

Резолюция была внесена сенатором Джонсоном при поддержке около семидесяти членов Сената.

Документ содержит ряд призывов к администрации США, в том числе относительно взаимодействия с союзниками для обеспечения свободы навигации в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Кроме того, законодательная инициатива приветствует усиление присутствия НАТО в регионе и призывает союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в обслуживании в их портах.

Члены Сената также призывают президента США воспользоваться положениями закона об оборонном бюджете с целью укрепления ВС Украины и предоставления им дополнительной поддержки в сфере безопасности и обороны, прежде всего на море.

Отдельно сенаторы выражают поддержку резолюции Европарламента, которая осуждает агрессию РФ в Керченском проливе и призывает к отмене "Северного потока-2" из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.

Отметим, что тогда и сами американцы не остались в стороне. 11 декабря Палата представителей США также выступила за введение санкций против "Северного потока – 2". В принятой резолюции США призывают страны Евросоюза отказаться от строительства российского газопровода, а также хотят санкций против этого проекта в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Кроме того, в США приняли резолюцию по агрессии России в Керченском проливе, в которой призывают Россию вернуть Украине захваченных моряков и корабли, прекратить блокировать судоходство в украинские порты и из них через Керченский пролив. Также высказали свою приверженность в оказании помощи Украине – как военной, так и политико-экономической.

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