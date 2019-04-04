Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,45
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В Сенате США поддержали резолюцию против агрессии РФ в Черном море

Сегодня, 01:04

Документ содержит ряд призывов к администрации США

Фото: AFP
В Сенате США поддержали резолюцию против агрессии РФ в Черном море //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/a70/0e4/5c4a700e49239.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/a70/0e4/5c4a700e49239.jpg США Документ содержит ряд призывов к администрации США

Комитет по вопросам международных отношений Сената США рассмотрел и рекомендовал для утверждения резолюцию S. RES. 27 "Относительно призыва обеспечить свободу международной навигации в Черном море и отмены проекта газопровода "Северный поток-2".

Заседание комитета состоялось в среду, сообщает Укринформ.

Резолюция была внесена сенатором Джонсоном при поддержке около семидесяти членов Сената.

Документ содержит ряд призывов к администрации США, в том числе относительно взаимодействия с союзниками для обеспечения свободы навигации в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Кроме того, законодательная инициатива приветствует усиление присутствия НАТО в регионе и призывает союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в обслуживании в их портах.

Члены Сената также призывают президента США воспользоваться положениями закона об оборонном бюджете с целью укрепления ВС Украины и предоставления им дополнительной поддержки в сфере безопасности и обороны, прежде всего на море.

Отдельно сенаторы выражают поддержку резолюции Европарламента, которая осуждает агрессию РФ в Керченском проливе и призывает к отмене "Северного потока-2" из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.

Отметим, что тогда и сами американцы не остались в стороне. 11 декабря Палата представителей США также выступила за введение санкций против "Северного потока – 2". В принятой резолюции США призывают страны Евросоюза отказаться от строительства российского газопровода, а также хотят санкций против этого проекта в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Кроме того, в США приняли резолюцию по агрессии России в Керченском проливе, в которой призывают Россию вернуть Украине захваченных моряков и корабли, прекратить блокировать судоходство в украинские порты и из них через Керченский пролив. Также высказали свою приверженность в оказании помощи Украине – как военной, так и политико-экономической.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Черное море, резолюция, Украина, агрессия России, Сенат США

Вы сейчас просматриваете новость " В Сенате США поддержали резолюцию против агрессии РФ в Черном море". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МИД: Россия пятый год игнорирует резолюцию ООН по Крыму

27 марта, 12:20

Генассамблея в 2014 году резко осудила "референдум" оккупантов и призвала цивилизованный мир не признавать аннексию полуострова

В Конгрессе США представили резолюцию по вмешательству России в выборы в Украине

22 марта, 11:03

Американские политики призывают правительство США помочь Украине справиться с российской угрозой

"Северный поток – 2" не остановится: в Германии отреагировали на резолюцию ЕС

21 марта, 15:11

Крупнейшая нефтегазовая компания ФРГ верит в реализацию российского проекта

Европарламент признал Россию главным лжецом Европы

13 марта, 17:10

Евродепутаты призывают повысить осведомленность о российских кампаниях по дезинформации

Агрессия России, "Северный поток – 2" и другое: Европарламент принимает новую резолюцию

11 марта, 11:24

Обсуждение будущих отношений Брюсселя и Москвы назначено на 11 марта

Сенат США представил резолюцию по усилению оборонной помощи Украине

25 января, 04:16

Кроме того, сенаторы обратились к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности Альянса в Черном море

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Как первый муж Юлии Началовой прокомментировал смерть певицы

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка

Очень бесят: «покинутый» муж Регины Тодоренко набросился на жену

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Недетский скандал: НАБУ завело дело на Матиоса и Луценко

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

Решилась и рассказала мужу, что ребенок не его

Жестокими убийцами бойца ВСУ на Харьковщине оказались подростки

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой
Загрузка...

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Что ждет украинцев в апреле: надбавки для многодетных и пенсионеров, а также проблемы для тех, кто не подписал декларацию с врачом

1 апреля, 07:38

Дадут денег многодетным, а тем, кто не выбрал врача, придется раскошелиться на анализы

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

1 апреля, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Политтехнолог: сможет ли Порошенко догнать Зеленского во 2-м туре

5 модных причесок 2019 года, которые подойдут всем

6 привычек, которые программируют на бедность