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В сенате США предлагают начать расследование против ВОЗ: что произошло

1 апреля, 09:08

Денис Беспалов

Сенатор утверждает, что власти Китая скрывали реальные данные о распространении COVID-19

Сенатор-республиканец от штата Флорида Рик Скотт призвал Конгресс Соединенных Штатов заявил, что Всемирная организация здравоохранения помогала Китаю скрыть истинный масштаб распространения коронавируса, и призвал начать расследование против ВОЗ. Об этом пишет издание The Hill.

"Миссия ВОЗ – это предоставить миру информацию о состоянии здоровья общественности для того, чтобы каждая страна мира смогла принять лучшее решение для безопасности своих граждан. Когда речь идет о коронавирус, ВОЗ провалила свою миссию. Они должны ответить за свою роль в распространении ложной информации и помощи коммунистическому Китаю скрыть пандемию", – говорится в заявлении сенатора.

Сенатор утверждает, что власти Китая скрывали реальные данные о распространении COVID-19.

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"Как только Конгресс вернется из отпуска, мы должны провести слушания, а также полномасштабное расследование и проверить, должны ли американские налогоплательщики ежегодно тратить миллионы долларов для финансирования организации, которая полностью повторила пропаганду коммунистической партии Китая", - заявил сенатор Скотт.

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Напомним, вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. В настоящий момент болезнь распространилась более чем на 160 стран. 11 марта ВОЗ заявила о пандемии COVID-19.

Согласно последним данным от коронавируса в мире умерли более 40 тысяч человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай США ВОЗ сенат коронавирус

Источник: Голос Америки

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