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В штаб-квартире ООН обнаружили первый случай заражения коронавирусом

13 марта, 01:07

Елена Кузьмич

Коллега из постпредства Филиппин получила положительный результат теста на COVID-19

Одна из сотрудниц постпредства Филиппин при ООН заразилась коронавирусом, дипмиссия закрыта, все ее сотрудники будут оставаться дома. Об этом источник во всемирной организации. Это первый зарегистрированный случай обнаружения заболевания у кого-то из дипломатических миссий при ООН или сотрудников секретариата в Нью-Йорке.

"В интересах транспарентности и общей безопасности хочу сообщить, что наша коллега из постпредства Филиппин получила положительный результат теста на COVID-19", — говорится в письме миссии

."В последний раз она посещала ООН в понедельник, 9 марта в течение 30 минут. Симптомов заболевания у нее не было", — уточняется там.

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"Постпредство Филиппин закрыто, весь персонал получил распоряжение соблюдать карантин и обращаться за медицинской помощью в случае появления симптомов", — отмечается в обращении.

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Ранее врачи обнаружили заболевание, вызываемое новым коронавирусом, у сотрудника аппарата сенатора Конгресса США Марии Кантуэлл (демократ от штата Вашингтон. – Ред.).

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны немедленно усилить меры по борьбе с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США ООН коронавирус филлипины представительство

Источник: ТАСС

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