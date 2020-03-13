В штаб-квартире ООН обнаружили первый случай заражения коронавирусом

Одна из сотрудниц постпредства Филиппин при ООН заразилась коронавирусом, дипмиссия закрыта, все ее сотрудники будут оставаться дома. Об этом источник во всемирной организации. Это первый зарегистрированный случай обнаружения заболевания у кого-то из дипломатических миссий при ООН или сотрудников секретариата в Нью-Йорке.

"В интересах транспарентности и общей безопасности хочу сообщить, что наша коллега из постпредства Филиппин получила положительный результат теста на COVID-19", — говорится в письме миссии

."В последний раз она посещала ООН в понедельник, 9 марта в течение 30 минут. Симптомов заболевания у нее не было", — уточняется там.

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"Постпредство Филиппин закрыто, весь персонал получил распоряжение соблюдать карантин и обращаться за медицинской помощью в случае появления симптомов", — отмечается в обращении.

Ранее врачи обнаружили заболевание, вызываемое новым коронавирусом, у сотрудника аппарата сенатора Конгресса США Марии Кантуэлл (демократ от штата Вашингтон. – Ред.).

Также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал все страны немедленно усилить меры по борьбе с коронавирусом.

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