В штате Нью-Йорк число умерших из-за коронавируса за сутки выросло на 758 человек

Число умерших из-за заражения новым коронавирусом COVID-19 в штате Нью-Йорк выросло за сутки на 758 человек, достигнув 9 385. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо, трансляция которой велась на его сайте.
"Умерли 9 385 человек", — констатировал Куомо. В субботу сообщалось, что всего летальных исходов в штате было 8 627.
Губернатор заострил внимание на том, что темпы роста числа умерших после заражения коронавирусом пока больше не повышаются. Согласно приведенным им данным, 5 апреля в штате из-за коронавируса умерли 599 человек, 6 апреля — 731, 7 апреля — 779, 8 апреля — 799, 9 апреля — 777, 10 апреля — 783, а 11 апреля — 758.
"Показатели выравниваются, но остаются ужасающе высокими", — отметил Куомо.
Он также подчеркнул, что продолжают снижаться темпы роста числа инфицированных, которым требуется госпитализация.
Куомо констатировал, что власти штата хотели бы как можно скорее снять санитарные ограничения на его территории, в том числе касающиеся деловой активности. Он отметил, что пока нет ясности, относительно того, когда могут начать этот процесс. По его словам, слишком поспешные действия могут привести к быстрому росту числа зараженных в штате. Губернатор отметил, что будет координировать свои действия на этом направлении с властями штатов Нью-Джерси, Коннектикут и Пенсильвания.
Напомним, по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 532 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 21,4 тыс. человек.
Президент США Дональд Трамп впервые в истории США объявил режим масштабного бедствия во всех 50 штатах страны из-за эпидемии коронавируса.
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