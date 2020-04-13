В штате Нью-Йорк число умерших из-за коронавируса за сутки выросло на 758 человек

Губернатор отметил, что темпы роста числа умерших после заражения коронавирусом пока больше не повышаются

Число умерших из-за заражения новым коронавирусом COVID-19 в штате Нью-Йорк выросло за сутки на 758 человек, достигнув 9 385. Об этом заявил в воскресенье на пресс-конференции губернатор Эндрю Куомо, трансляция которой велась на его сайте.

"Умерли 9 385 человек", — констатировал Куомо. В субботу сообщалось, что всего летальных исходов в штате было 8 627.

Губернатор заострил внимание на том, что темпы роста числа умерших после заражения коронавирусом пока больше не повышаются. Согласно приведенным им данным, 5 апреля в штате из-за коронавируса умерли 599 человек, 6 апреля — 731, 7 апреля — 779, 8 апреля — 799, 9 апреля — 777, 10 апреля — 783, а 11 апреля — 758.

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"Показатели выравниваются, но остаются ужасающе высокими", — отметил Куомо.

Он также подчеркнул, что продолжают снижаться темпы роста числа инфицированных, которым требуется госпитализация.

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Куомо констатировал, что власти штата хотели бы как можно скорее снять санитарные ограничения на его территории, в том числе касающиеся деловой активности. Он отметил, что пока нет ясности, относительно того, когда могут начать этот процесс. По его словам, слишком поспешные действия могут привести к быстрому росту числа зараженных в штате. Губернатор отметил, что будет координировать свои действия на этом направлении с властями штатов Нью-Джерси, Коннектикут и Пенсильвания.

Напомним, по информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 532 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 21,4 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп впервые в истории США объявил режим масштабного бедствия во всех 50 штатах страны из-за эпидемии коронавируса.

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