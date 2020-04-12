Впервые в истории: в США из-за COVID-19 введен режим масштабного бедствия

Штат Вайоминг был последним, где ввели такой режим

Президент США Дональд Трамп впервые в истории США объявил режим масштабного бедствия во всех 50 штатах страны из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает заместитель пресс-секретаря Джадд Дир в своем Twitter.

Трамп объявил режим масштабного бедствия в штате Вайоминг, который стал последним американским штатом из 50, где теперь действует это положение.

Таким образом, такой режим ввели на всей территории США одновременно, отметил Джадд Дир.

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"С декларацией Трампа для Вайоминга президент впервые заявил в истории, что крупная катастрофа существует во всех 50 штатах одновременно. Президент продолжает отвечать на запросы каждого губернатора, чтобы защитить здоровье всех американцев", – написал Дир.

Режим масштабного бедствия позволит всем штатам получить федеральное финансирование для борьбы с эпидемией коронавируса.

Напомним, число летальных исходов из-за вызываемых коронавирусом осложнений на территории США превысило 20 тыс. В США коронавирус диагностирован у 519 453 человек, умер 20 071 человек, выздоровели 29 507.

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