Коронавирус охватывает США: число зараженных перевалило за полмиллиона

За все время от COVID-19 вылечились 30 500 человек

Число заразившихся коронавирусом в США возросло до 533,1 тыс. человек. 20,6 тыс. инфицированных пациентов умерли с начала пандемии. Об этом сообщают службы здравоохранения США.

Известно, что в штате Нью-Йорк, который наиболее пострадал от вируса, зафиксировано более 181 тысячи случаев заражения. Скончались 8,6 тыс. человек.

В соседнем штате Нью-Джерси зарегистрировали 58,1 тыс. случаев. Там от коронавируса умерли 2,1 тыс. человек.

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В штате Калифорния зафиксировано более 22,4 тыс. случаев заболевания. За сутки в штате выявлено еще 236 человек с COVID-19.

Всего к настоящему времени, 12 апреля, вылечились 30,5 тыс. человек.

Напомним, сообщалось, что президент США Дональд Трамп впервые в истории США объявил режим масштабного бедствия во всех 50 штатах страны из-за эпидемии коронавируса.

Также мы рассказывали, что в Соединенных Штатах Америки от коронавируса умер гражданин Украины.

Кроме того,президент США Дональд Трамп разрешил Госдепу вводить визовые санкции в отношении тех стран, которые мешают или не желают вывозить своих граждан из США из-за пандемии коронавируса.

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