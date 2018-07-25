В следующем году Украина может получить от США 250 млн долларов военной помощи

Вчера, 20:59

Конгресс США предлагает продолжить помощь на оборону Украины в 2019 году

facebook.com/ukr.embassy.usa
facebook.com/ukr.embassy.usa

Конгресс США планирует выделить 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности в 2019 году. Об этом сообщило посольство Украины в Соединенных Штатах на странице в Facebook.

Так, Сенат и Палата представителей Конгресса США согласовали проект закона о "Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны".

"Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, определена в объеме 250 млн долл. Из указанной суммы 50 млн долл. должно быть направлено на летальные виды вооружений", – говорится в сообщении украинского посольства.

Отмечают, что проект закона должен быть проголосован Сенатом и Палатой представителей и передан на подпись президенту США.

Ранее Сенат США утвердил оборонный бюджет на следующий год общим объемом $716 млрд.

Документ предусматривает, в том числе, выделение помощи Украине.

Так, в законопроекте в разделе 1233 "Продолжение инициативы поддержки Украины в сфере безопасности" указано, что "на 2019 финансовый год предусмотрено $200 млн". 

Кроме того, в документе содержится положение о необходимости "сохранять прочную поддержку Украины в сфере безопасности, включая предоставление летальной помощи оборонного характера, и в то же время способствовать необходимым институционным реформам в области обороны".

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Как сообщалось, 25 мая Палата представителей американского Конгресса утвердила подобный законопроект, в котором поддержала выделение $250 млн для предоставления помощи в сфере безопасности Украине. 

Комитет по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса США предлагает  увеличить в бюджете 2019 смету помощи, предоставляемой Украине через программы Государственного департамента и Пентагона. 
бюджет, оборона, летальное оружие, Конгресс США, помощь Украине
Источник:

"Сегодня"

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