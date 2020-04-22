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В США 20 американских штатов готовятся к отмене карантина из-за коронавируса

22 апреля, 03:26

Елена Кузьмич

«Страна хочет вернуться к работе», - заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что к настоящему моменту 20 американских штатов, в которых проживает 40% всего населения страны, сообщили о подготовке к скорой отмене санитарных ограничений, введенных в связи с коронавирусом.

"20 штатов, которые представляют 40% населения США, объявили, что они строят планы и занимаются подготовкой к безопасному возобновлению экономической деятельности в самом ближайшем будущем. Они хотят вернуться к работе. Страна хочет вернуться к работе", — сказал глава вашингтонской администрации на брифинге в Белом доме.

На прошлой неделе Трамп объявил, что власти США приступают к "открытию страны". Администрация обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса. Хозяин Белого дома подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда снимать ограничения, поскольку ситуация в каждом из штатов разная.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 816 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 43,9 тыс. человек. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк.

Ранее Трамп объявил о приостановке выдачи новых Green Card.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США карантин коронавирус Дональд Трамп ограничения

Источник: ТАСС

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