В США 75-летний мужчина получил травму мозга после стычки с полицейскими

В США полицейские во время акции протеста толкнули 75—летнего мужчину, он получил травмы.

Его адвокат Келли Заркони заявила, что у мужчины, которого толкнули полицейские, поврежден головной мозг, – об этом сообщает CNN.

По словам адвоката, 75-летний Мартин Гуджино "чувствует себя лучше, чем вчера". Но мужчина не готов давать интервью средствам массовой информации.

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Инцидент с 75-летний участником акции протеста Мартином Гуджино произошел 4 июня в Буффало. Согласно видеозаписи, двое полицейских грубо толкнули мужчину, который упал навзничь и получил травму головы. При этом видно, что перед этим он подошел к сотрудникам правоохранительных органов, держа в руках устройство, похожее на смартфон, и направил его на полицейских.

В связи с инцидентом два сотрудника полиции — Аарон Торгласки и Роберт Маккейб — были временно отстранены от работы без сохранения жалования. 6 июня им были предъявлены официальные обвинения в умышленном нанесении телесных повреждений Гуджино. Они были арестованы и выпущены под подписку о невыезде из штата Нью-Йорк. Оба полицейских заявили о своей невиновности и, как ожидается, предстанут перед судом 20 июля.

Президент США Дональд Трамп назавал инцидент провокацией.

"Я смотрел видеозапись, он упал сильнее, чем его толкнули", — заметил хозяин Белого дома.

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Ранее массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.

Видео: Reuters

Заметим, что Трамп не исключает реформы полиции после протестов в США.

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