В США авто сбило людей на остановке

Полиция задержала водителя, но позже отпустила на время следственных мероприятий

Фото: pexels.com

Шесть человек пострадали в результате столкновения авто с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.

Отмечается, что пятеро пострадавших доставлены в больницу, трое из них находятся в критическом состоянии.

Полиция задержала водителя, но позже отпустила на время следственных мероприятий.

Как сообщили в ведомстве, водитель сбил зеркало автобуса, который остановился для высадки пассажиров, сдал назад и снова врезался в зеркало автобуса. После этого он повернул и снес остановку.

Американские полицейские отметили, что водитель сотрудничает со следствием после аварии.

Также мы сообщали о смертельном ДТП под Киевом.

Напомним, недавно в пресс-службе Патрульной полиции Украины сообщили, что за первые пять месяцев 2019 года в Украине произошло 60 128 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 1058 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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