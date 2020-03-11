В США Байден и Сандерс отменили проведение митингов из-за коронавируса

Решение о проведении последующих аналогичных мероприятий будет приниматься в зависимости от ситуации

Экс-вице-президент США Джозеф Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс отменили митинги по случаю проведения первичных выборов в шести американских штатах из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявила телекомпания CNN.

Решение о проведении последующих аналогичных мероприятий будет приниматься в зависимости от ситуации.

Заместитель руководителя предвыборного штаба Байдена Кейт Бедингфилд написала в Twitter, что бывший вице-президент США отказался от идеи проведения митинга по итогам праймериз. "В соответствии с предписаниями местных властей и мерами предосторожности наш сегодняшний митинг в Кливленде отменяется", — указала она.

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На проходящих первичных выборах в штатах Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури и Вашингтон будут выдвинуты в общей сложности 338 делегатов на национальный съезд Демократической партии, где будет названо имя соперника Дональда Трампа на выборах 3 ноября. Кроме того, еще 14 делегатов будут выдвинуты на съезд на собраниях партийных активистов в штате Северная Дакота. Собрания партийных активистов отличаются от первичных выборов тем, что первые проводят партийные организации, а вторые — власти штатов.

По подсчетам газеты The New York Times, Байден уже заручился поддержкой 670 делегатов национального съезда, Сандерс — 574. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13–16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.

Напомним, что ранее по итогам "супервторника" Байден возглавил предвыборную гонку демократов в США. "Супервторник" – масштабные предварительные внутрипартийные выборы республиканцев и демократов, в которых приняли участие 14 штатов.

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