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Выборы в США: Трамп рассказал, как будет использовать Украину в борьбе с Байденом

5 марта, 09:02

Денис Беспалов

Дело компании Burisma будет важной темой во время кампании, заявил Трамп

Расследование деятельности украинской газовой компании Burisma, в правление которой в 2014 году вошел сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер, станет одной из важных тем президентской гонки в Соединенных Штатах. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил президент США Дональд Трамп.

"Это будет важной темой во время кампании. Я буду постоянно упоминать об этом, поскольку я не знаю, как они могут выпутаться… Я не представляю, как они смогут ответить на вопросы об этом", – сказал Трамп.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявлял, что представители США не обращались к нему с просьбами посодействовать или предоставить какие-либо ответы, касающиеся Burisma и Хантера Байдена. По словам Рябошапки, в рамках этого дела он не испытывает давления ни со стороны США, ни со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

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Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что в июле Дональд Трамп пытался надавить на президента Украины Владимира Зеленского для возобновления расследования в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, чтобы очернить его отца. Джо Байден является самым вероятным кандидатом в президенты США на выборах в 2020 году и, соответственно, главным противником Трампа.

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Несмотря на то что и в Киеве, и в Вашингтоне факт давления отрицали, нижняя палата Конгресса все же инициировала процедуру импичмента.

Однако американский лидер был в итоге оправдан.

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США Украина Дональд Трамп Джо Байден Хантер Байден

Источник: ТАСС

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