В США будут решать, возобновить ли работу предприятий в условиях коронавируса

«Наша страна была создана не для того, чтобы экономическая деятельность в ней останавливалась», — заяви президент США

Власти США в начале следующей недели примут решение о том, когда следует возобновить работу предприятий в условиях вспышки нового коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"В конце 15-дневного срока (в понедельник, 30 марта —Ред.) мы примем решение относительно того, каким путем мы намерены идти. По сути, мы говорим об открытии нашей страны, потому что мы практически остановились (в плане экономической деятельности —Ред.), чтобы избавиться от этого невидимого врага", — сказал Трамп.

Он также отметил, что Вашингтон рассматривает варианты того, чтобы разрешить частному сектору "осторожно возобновить" работу в условиях вспышки коронавируса. "Мы будем использовать данные, чтобы рекомендовать новые правила, чтобы позволить местным организациям осторожно возобновить свою деятельность в подходящее время", — сказал президент США. "У нас есть большая команда, которая работает над дальнейшими действиями, как только медицинское сообщество даст свое разрешение какому-либо району страны. Наша страна была создана не для того, чтобы экономическая деятельность в ней останавливалась", — продолжил президент США.

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По мнению Трампа, нельзя позволить, чтобы "лечение было хуже самой проблемы". "Америка скоро снова будет открыта для бизнеса. Очень скоро, гораздо раньше, чем через 3-4 месяца, как предполагали некоторые", — подчеркнул хозяин Белого дома.

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Ранее Белый дом распространил список рекомендаций, направленных на борьбу с распространением в стране нового коронавируса. Помимо прочего, жителям США посоветовали по возможности работать из дома, отменить запланированные поездки, избегать походов в бары и рестораны и прочие места скопления людей. Срок действия этих рекомендация истекает 30 марта.

Ранее Трамп подписал указ о недопустимости взвинчивания цен.

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