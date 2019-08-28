В США бывшего сотрудника Google обвинили в краже коммерческой тайны

Сотрудник перед уходом из компании скачал из ее систем около 14 тыс. файлов

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Прокуратура в штате Калифорния предъявила обвинения бывшему сотруднику американской компании Google Энтони Левандовски в похищении у нее представляющей коммерческую тайну информации о беспилотных автомобилях. Об этом говорится ведомства.

Левандовски в 2009 году стал одним из основателей подразделения Google, которое специализировалось на разработке автомобилей, управляемых компьютером. Он участвовал в создании специального лазерного радара, предназначавшегося для установки на этих машинах. В январе 2016 года Левандовски ушел из подразделения, а перед уходом из компании скачал из ее систем около 14 тыс. файлов. Среди них была информация, представляющая коммерческую тайну, в том числе касающаяся беспилотных автомобилей, лидара и его испытаний.

Как следует из опубликованного обвинительного заключения, во время работы в Google Левандовски основал собственную компанию, которая впоследствии получила название Otto. В 2015 году он начал переговоры с представителями конкурирующей с Google американской компании Uber Advanced Technologies о приобретении у него Otto. Компания была куплена Uber в августе 2016 года. Левандовски после этого стал сотрудником Uber и работал в ней до мая 2017 года.

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Если Левандовски признают виновным, ему может грозить тюремное заключение продолжительностью до 10 лет, а также выплата штрафа в размере 250 тыс. долларов. Кроме того, его могут обязать компенсировать якобы нанесенный ущерб.

Uber уже обвинили в краже технологий. Uber предоставила акции на сумму 245 млн долларов, а также обязалась не нарушать права на интеллектуальную собственность. Левандовски был уволен из Uber в связи с его отказом сотрудничать с проводившемся в компании внутреннем расследовании.

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Напомним, что Министерство юстиции США начинает проверки ведущих американских интернет-компаний. Инициатором проверок является антимонопольный департамент министерства. Reuters сообщает, что среди компаний, по которым будут проводиться проверки, – запускающий криптовалюту Facebook, Amazon, Google и, возможно, Apple.

Добавим, что Facebook попадает в скандалы на фоне безопасности данных пользователей:

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