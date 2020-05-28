В США число жертв коронавируса перевалило за 100 тысяч

В США коронавирус диагностирован у 1 695 766 человек

В Соединенных Штатах Америки, где озвучили сроки создания вакцины от новой пневмонии, количество летальных исходов заболевания, вызываемого коронавирусом, превысило 100 тысяч человек. Об этом сообщает в ночь на четверг Университет Джонса Хопкинса, который делает подсчеты на основе данных федеральных и местных властей.

Сейчас в США коронавирус диагностирован у 1 695 766 человек, количество летальных исходов из-за вызываемых им осложнений составляет 100 047. Поправились 384 902 человека.

Напомним, что вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире уже заразились более 5,6 млн человек, около 350 тыс. умерли.

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Добавим, что ранее в США, число жертв опасной инфекции могло быть выше в 15-20 раз. Избежать миллионов умерших больных удалось избежать благодаря вовремя принятым мерам, заявил президент Дональд Трамп.

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