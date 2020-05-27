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В США назвали сроки создания вакцины от коронавируса

27 мая, 19:36

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Ведущий инфекционист страны надеется, что до конца года лекарство уже появится

В США, где ранее раскритиковали биотехнологическую компанию, разрабатывающую вакцину от коронавируса, считают большой вероятность того, что лекарство от COVID-19 будет создано уже к концу года.

Об этом, как сообщает CNN, 27 мая заявил ведущий эпидемиолог США Энтони Фаучи.

"Я говорил в январе, что на это уйдет год-полтора... Я все еще считаю, что если все сложится как надо, у нас есть хороший шанс получить вакцину до конца года, к декабрю или ноябрю", – сказал он.

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Фаучи, который также является директором Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США и входит в оперативный штаб Белого дома по противостоянию коронавирусу, отметил, что показатели тестирования населения в США становятся "все лучше и лучше".

Напомним, ранее в Израиле сообщили, что министерство обороны страны совместно с Институтом биологических исследований создали пассивную вакцину против коронавируса – это вещество распознает вирус, а затем нейтрализует его в теле человека.

В то же время Адриан Хилл из Оксфорда, который руководит совместным с фармацевтической компанией AstraZeneca проектом по созданию другой вакцины, оценил шансы на ее создание в 50%.

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медицина США эпидемия вакцина коронавирус COVID-19

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