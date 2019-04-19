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В США демократы будут добиваться передачи Конгрессу полной версии доклада Мюллера

Сегодня, 01:26

Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Роберта Мюллера

Фото: AFP

Глава комитета по юридическим делам палаты представителей США Джерри Надлер заявил, что будет добиваться передачи ему полной версии доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает агентство Associated Press.

По словам демократа Надлера, он считает нужным изучить не только полную версию доклада, но и все имеющие отношения к расследованию материалы. Это вызвано тем, что в отредактированной версии документа, по мнению конгрессмена, есть моменты, указывающие на нарушения, которые мог допустить президент США Дональд Трамп.

Ранее в четверг Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Роберта Мюллера. Спецпрокурор пришел к выводу, что предвыборный штаб Дональда Трампа не состоял в сговоре с Россией перед выборами 2016 года. При этом в докладе утверждается, что РФ, тем не менее, пыталась повлиять на результаты голосования в США.

Глава Минюста Уильям Барр пообещал, что в случае необходимости может передать некоторым конгрессменам другую, в меньшей степени отредактированную версию доклада. О передаче полной версии, по словам Барра, сейчас речи быть не может. Это связано, в частности, с тем, что часть содержащейся в тексте информации используется в рамках еще не завершенных судебных разбирательств. Раскрытие таких данных может навредить правосудию.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.


Мы также писали и о реакции самого президент, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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Тег США, конгресс, доклад, Мюллер

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Источник:

Интерфакс

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