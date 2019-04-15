В США дошкольник застрелил старшую сестру
Несмотря на усилия врачей, спасти девочку не удалось
В американском штате Джорджия, где ранее разбился легкомоторный самолет, беспечность родителей привела к трагедии – четырехлетний мальчик нашел родительский пистолет и случайно застрелил свою шестилетнюю сестру.
По данным издания Metro, инцидент случился 14 апреля в городе Даллас, когда семья собиралась ехать по делам.
Поскольку автомобиль не заводился, мать вышла из машины, чтобы проверить двигатель. В какой-то момент она ее сын нашел в бардачке пистолет и выстрелил в голову своей сестре Милли.
Девочка серьезно пострадала. Несмотря на усилия врачей, ее не удалось спасти. Несмотря на госпитализацию, врачи не смогли помочь ребенку.
Сотрудники полиции выразили соболезнования семье, заверив, что, несмотря на трагичность, случившегося, обвинения никому предъявляться не будут.
"Оружие должно хранится разряженным в недоступном для детей месте, чтобы такое никогда не повторилось", – напомнил шериф Гари Гулледж меры предосторожности.
Напомним, что ранее в этом году 12-летний ребенок застрелил американского боксера второго полулегкого дивизиона Джона Ванметера в его собственном доме.
Мы также писали об огнестрельном ранении шестилетнего мальчика из автомата Калашникова в Ровенской области – в момент травмирования ребенок играл на улице недалеко от дома.
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