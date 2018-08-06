В США ФБР задержало четверых россиян

Сегодня, 19:29

Их подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества

ФБР США. Фото: SecurityLab
ФБР США. Фото: SecurityLab

В США, где ранее потребовали от РФ прекратить попытки влияния через соцсети, агенты ФБР задержали в последние дни четверых россиян по обвинению в преступлениях экономической направленности. Об этом сообщило генеральное консульство РФ в Нью-Йорке, передает ТАСС

"В период с 1 по 3 августа 2018 года нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества, – говорится в сообщении. – Один из них был арестован в Бостоне и этапирован в Нью-Йорк. Двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем".

Как подчеркнули в генконсульстве, ситуация находится на особом контроле.

Напомним, ранее директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил, что Россия продолжает предпринимать попытки оказать влияние на американское общество в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в 2018 году, однако она не является единственной страной, заинтересованной в этом.
Россия, США, ФБР

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