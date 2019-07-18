В США гольфист случайно убил мячом собственную дочь

Девочку вертолетом доставили в больницу, но она в тот же день умерла

Трагедия на поле для гольфа. В американском штате Юта мужчина случайно убил мячом собственную дочь.

Пока отец играл, шестилетняя Ария Хилл сидела в гольф-каре.

Когда мужчина в очередной раз ударил по мячу, тот отлетел и ударил ребенка по затылку. Девочку вертолетом доставили в больницу, но она в тот же день умерла.

Полиция сообщила: предсказать такой трагическое стечение обстоятельств было невозможно.

Ранее сообщалось, что испанская гольфистка Селия Баркин Аросамена была убита в городе Эймс, Айова. Тело 22-летней спортсменки найдено на поле для гольфа Coldwater Golf Links. По данным полиции, на Аросамену, учившуюся в Университете Айовы, было совершено нападение. 22-летний Коллин Дэниэл Ричардс подозревается в убийстве. В 2017 году Аросамена выиграла чемпионат Европы среди любителей.

Ранее мы писали, что в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.

Напомним, что медалиста Олимпиады-2014 зарезали в Казахстане. Денис Тен скончался в Центральной городской клинической больнице. Спасти Тена, у которого были диагностированы повреждения суставов бедра и наружное кровотечение, врачам не удалось.

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