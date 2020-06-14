В США готовят санкции против "повара Путина", припомнили и Украину

Приближенного к Путину связывают и с американскими выборами, и с войнами РФ в разных странах

Пока в США готовятся ввести против России новые жесткие санкции, четыре конгрессмена взялись за "повара" Путина – представлен законопроект о санкциях против бизнесмена Евгения Пригожина, который считается одним из приближенных к президенту РФ.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Конгрессмены сетуют на действия Пригожина и его партнеров за их "продолжающиеся атаки на Соединенные Штаты и их союзников". Законопроект содержит пакет мер против "повара Путина".

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"Евгений Пригожин – марионетка Путина с давней историей подрыва безопасности и интересов Соединенных Штатов в интересах правительства России", – сказал один из авторов законопроекта конгрессмен-демократ, глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел.

Он напомнил о вмешательстве "фабрики троллей" в американские выборы 2016 и 2018 годов, а также действия наемников из группы "Вагнера" в Украине, Сирии и Африке, которые связаны с Пригожиным.

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Законопроект, в частности, предусматривает убеждение государств, сотрудничающих со структурами, подконтрольными Пригожину, в прекращении подобного сотрудничества; введение дополнительных санкций; сотрудничество с международными партнерами США с целью убедить их предпринять аналогичные шаги.

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Как сообщали новости "Сегодня", в 2018 году "повар Путина" уже попал под санкции США. Тогда его внесли в черный список в соответствии с законом о противодействии противникам США (CAATSA).

Что касается самой личности Пригожина, то ранее российский оппозиционер Алексей Навальный рассказывал, как повар Путина стал миллиардером. В своем расследовании, видео которого опубликовал, он рассказал, что дважды судимый Евгений Пригожин, который провел в заключении 9 лет, владеет шикарной недвижимостью, яхтой и самолетом.

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