В США хотят сделать вакцину от коронавируса бесплатной

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность сделать бесплатной разрабатываемую в стране вакцину от коронавируса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

В частости, журналисты спросили его, рассматривают ли власти возможность сделать вакцину от коронавируса бесплатной. "Мы рассматриваем эту возможность в данный момент. Мы добились большого прогресса в области разработки вакцины", — заметил американский лидер.

Ранее Трамп допустил, что США смогут предоставлять другим странам вакцину по доступной цене. Глава государства надеется, что ее удастся разработать до конца года, несмотря на то, что многие эксперты считают, что она появится в лучшем случае следующей весной.

Заметим, что в США вакцины от многих заболеваний включены в список базовых услуг, на которые имеют право все обладающие медицинской страховкой американцы. Без медстраховки стоимость вакцинации может оказаться довольно высокой, а в некоторых медучреждениях могут и отказать в предоставлении такой услуги.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано более 1,43 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 87,2 тыс. человек.

Ранее в ЕС рассказали, когда будет одобрена вакцина от коронавируса.

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