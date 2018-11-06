В США идут судьбоносные выборы: стоит ли опасаться Украине

Сегодня, 17:52

Вся Америка в ожидании результатов голосования: они окажут решающее влияние на внутреннюю и внешнюю политику США

Фото: Darron Birgenheier/Flickr
Фото: Darron Birgenheier/Flickr

В США переизбирают Конгресс. Нынешние выборы многие называют судьбоносными, ведь от них зависит, какой будет политика Америки в последующие два года и насколько вектор Конгресса будет совпадать с политикой Трампа.

Обычно явка на промежуточных выборах в Соединенных Штатах невысока. Но эксперты утверждают, что в этом году придет рекордное количество избирателей, и не благодаря изощренным роликам с участием кинозвезд, а из-за президента Дональда Трампа.

Для внедрения реформ ему надо большинство республиканцев в Конгрессе, но рейтинг главы Белого дома за последние месяцы значительно упал, поэтому есть вероятность, что те, кто всегда голосовал за Республиканскую партию, в этом году отдадут предпочтение демократам.

Сейчас на вес золота каждый голос, как говорят социологи, шансы равны, поэтому сохраняется интрига. Без преувеличения, вся Америка в ожидании результатов голосования, потому что они окажут решающее влияние на внутреннюю политику США. Ее изменение может повлечь изменения в отношениях с другими странами, но у Украине причин для волнения нет, уверены политологи.

"Я не думаю, что происходящее здесь, в Америке, представляет опасность Украине. США очень поддерживают Украину, обе партии. Украинские избиратели очень важны в США и они в основном живут на Среднем Западе. Это самый спорный регион", – утверждает политических аналитик Андерс Аслунд.

Эти выборы уже установили несколько рекордов: они самые дорогие (почти 5,5 млрд долларов), на них баллотируется наибольшее количество женщин, а также впервые подали свои кандидатуры мусульманка, атеистка, трансгендер и бывший рок-музыкант, работавший няней.

Напомним, что видеоролик, снятый по заказу американских властей перед промежуточными выборами в Конгресс, признали расистским и запретили рекламировать в Facebook.

Кроме того, в преддверии промежуточных выборов в США в соцсети заблокировали больше 800 страниц и аккаунтов пользователей за распространение ложной информации.

Также мы писали о плане Пентагона отомстить России в случае вмешательства в избирательный процесс.
выборы, электорат, выборы в США, избирательная система, Конгресс США
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трампа переизберут на второй срок: украинский дипломат объяснил свою уверенность

25 Октября, 11:48

У Трампа есть немалые шансы переизбраться на следующую пятилетку, и причины не только в соцопросах

США

Фото: Fotolia / KLimAx Foto

США обвинили россиянку во вмешательстве в выборы Конгресса

20 Октября, 09:21

В Минюсте считают, что россиянка контролировала финансовые документы о расходах на деятельность в США
Загрузка...

США

Фото: pixabay.com

Борьба с надоедливой предвыборной агитацией: чему Украине поучиться у США

19 Октября, 18:25

Плакаты, билборды и гречка для избирателей кажутся амеканцам дикостью, потому что главная агитационная площадка в США - виртуальная

США

Фото: AFP

Трамп готов подписать новый пакет санкций за вмешательство в выборы США - СМИ

12 Сентября, 07:53

Указ о новых санкциях может быть подписан уже в среду, 12 сентября, и основывается на информации спецслужб США

США

Дэниел Коутс, фото GETTY

Глава нацразведки США заявил, что РФ пытается повлиять на промежуточные выборы в Конгресс

2 Августа, 22:41

Коутс считает, что Россия является не единственной страной, заинтересованной в оказании влияния на внутреннюю политическую ситуацию США

США

Фото: AFP

Рейтинг Трампа немного вырос - опрос

18 Октября, 00:29

В поддержку американского лидера высказались 46%, против - 54%
Загрузка...