В США идут судьбоносные выборы: стоит ли опасаться Украине

Вся Америка в ожидании результатов голосования: они окажут решающее влияние на внутреннюю и внешнюю политику США

В США переизбирают Конгресс. Нынешние выборы многие называют судьбоносными, ведь от них зависит, какой будет политика Америки в последующие два года и насколько вектор Конгресса будет совпадать с политикой Трампа.

Обычно явка на промежуточных выборах в Соединенных Штатах невысока. Но эксперты утверждают, что в этом году придет рекордное количество избирателей, и не благодаря изощренным роликам с участием кинозвезд, а из-за президента Дональда Трампа.

Для внедрения реформ ему надо большинство республиканцев в Конгрессе, но рейтинг главы Белого дома за последние месяцы значительно упал, поэтому есть вероятность, что те, кто всегда голосовал за Республиканскую партию, в этом году отдадут предпочтение демократам.

Сейчас на вес золота каждый голос, как говорят социологи, шансы равны, поэтому сохраняется интрига. Без преувеличения, вся Америка в ожидании результатов голосования, потому что они окажут решающее влияние на внутреннюю политику США. Ее изменение может повлечь изменения в отношениях с другими странами, но у Украине причин для волнения нет, уверены политологи.

"Я не думаю, что происходящее здесь, в Америке, представляет опасность Украине. США очень поддерживают Украину, обе партии. Украинские избиратели очень важны в США и они в основном живут на Среднем Западе. Это самый спорный регион", – утверждает политических аналитик Андерс Аслунд.

Эти выборы уже установили несколько рекордов: они самые дорогие (почти 5,5 млрд долларов), на них баллотируется наибольшее количество женщин, а также впервые подали свои кандидатуры мусульманка, атеистка, трансгендер и бывший рок-музыкант, работавший няней.

Напомним, что видеоролик, снятый по заказу американских властей перед промежуточными выборами в Конгресс, признали расистским и запретили рекламировать в Facebook.

Кроме того, в преддверии промежуточных выборов в США в соцсети заблокировали больше 800 страниц и аккаунтов пользователей за распространение ложной информации.

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