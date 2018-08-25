В США из ресторана KFC прорыли наркотоннель в Мексику

Власти США обнаружили секретный туннель для контрабанды наркотиков из Мексики: он соединял частный мексиканский дом и заброшенный ресторан KFC в американском штате Аризона. Длина подземного хода – около 180 м.

Как передает Би-би-си, полиция обнаружила туннель после того, как установила слежку за Иваном Лопесом – владельцем заброшенного здания в приграничном городе Сан-Луис. Он был арестован после того, как в его машине была обнаружена крупная партия наркотиков на сумму почти в миллион долларов. Оперативники нашли у Лопеса метамфетамин, кокаин, героин и фентанил. После ареста полицейские провели обыск в доме подозреваемого и в заброшенном здании, на кухне которого и был обнаружен вход в туннель.

Власти пока не знают, давно ли был вырыт подземный ход. Известно лишь, что Лопес стал собственником здания в апреле этого года.

Как сообщается, туннель пролегает на глубине около 6,5 м, из ресторана он вел в частный дом в мексиканском городе Сан-Луис-Рио-Колорадо. Вход в него был спрятан за кроватью в спальне.

Как отметил в интервью Ассошиэйтед пресс эксперт Иммиграционной и таможенной полиции США Скотт Браун, в последнее время полиция фиксирует рост числа туннелей для переправки наркотиков через границу, при том что обустройство одного подземного хода может стоить сотни тысяч долларов.

"Туннели – это очень затратное дело, но их число увеличилось с тех пор, как ужесточились меры безопасности на границе", – сказал Браун.

В последнее время спецслужбы США нередко обнаруживают подобные подземные ходы. В 2016 году туннель длиной около 800 м был найден в калифорнийском городе Сан-Диего. Местные власти называли его одним из самых длинных наркотуннелей, когда-либо обнаруженных на границе с Мексикой.

Каждый месяц пограничные власти США сообщают об огромных объемах изъятых наркотических веществ. Только в июле этого года на пограничных пунктах по всей стране было изъято 15 кг героина, 10,8 кг кокаина, 327 кг метамфетаминов и 1900 кг марихуаны.

Накануне в Колумбии арестовали главу группировки "Картель наркоавтобусов".

Также сообщалось, что власти Мексики нанесли мощный удар по наркокартелю.