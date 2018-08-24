В Колумбии арестовали главу группировки "Картель наркоавтобусов"

Сегодня, 00:13

Еще шестеро членов банды были задержаны в минувшие выходные

Фото: AFP
Фото: AFP

Прокуратура Колумбии заявила об аресте предполагаемого главы преступной группировки "Картель наркоавтобусов", один из автобусов которой стал участником крупного ДТП в Эквадоре, повлекшего гибель 23 человек, – передает ТАСС.

"Прокуратура арестовала в [муниципалитете] Флоренсия [департамента] Какета Хесуса Давида Сантофимио Селиса, предполагаемого лидера "Картеля наркоавтобусов". В настоящее время Сантофимио переводится в город Ибаге (центральный департамент Толима – прим. Ред.), где ему предъявят обвинения в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег", – соответствующая запись была опубликована на странице колумбийской прокуратуры в "Твиттере".

По данным властей, еще шестеро членов банды были задержаны в минувшие выходные.

Крупная автокатастрофа, о которой идет речь, произошла 14 августа на восьмом километре автострады Пифо-Папальякта, недалеко от столицы Эквадора Кито. На одном из опасных участков дороги, который в местной прессе называют "поворот смерти", пассажирский автобус столкнулся с автомобилем и перевернулся. В результате ДТП 23 человека погибли и 14 получили ранения, при этом в числе погибших оказались граждане Колумбии, Венесуэлы и Эквадора. Сразу же после инцидента правоохранительные органы Эквадора заявили об обнаружении 500 кг наркотиков в салоне транспортного средства.

Ранее в Колумбии конфисковали две тонны кокаина.

Также сообщалось, что в порту Колумбии полиция обнаружила шесть тонн кокаина.
ДТП, наркотики, наркокартель, автокатастрофа

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