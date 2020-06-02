Українська
$ 26,82
29,8
  1. Мировые новости
  2. США

В США из-за беспорядков стали популярными перцовые баллончики

2 июня, 05:10

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В первой десятке бестселлеров оказались и черные майки с надписью «Я не могу дышать»

Массовые протесты и беспорядки в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота- Ред.) привели к росту спроса на предметы самообороны и символику движения "Жизнь черных имеет значение" (Black Lives Matter – Реж.). Об этом сообщает CNBC.

Канал информирует о перечне наиболее раскупаемых товаров крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon.

В разделе товаров для спорта и походов самым высоким спросом пользуются баллончики с перечным газом. В первой десятке бестселлеров оказались и черные майки с надписью "Я не могу дышать" — последней фразой Флойда перед смертью. Такж популярны книги, посвященные истокам расизма, анархизма и проблемам равноправия.

Реклама

В тренде
Историческое событие: SpaceX и NASA запустили людей в космос

Майки с символикой Black Lives Matter занимают 60-ю строку в разделе одежды. Достаточно высоким спросом пользуются электрошокеры с подзарядкой, занимающие 44-е место в разделе товаров для спорта и походов.

Напомним, что в ряде штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер, после того как полицейские при аресте использовали жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Добавим, что из-за протестов в 40 американских городах объявили комендантский час.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США протесты баллончик

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломаты
Выход США из Договора об открытом небе прокомментировали украинские дипломатыПолитика
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в США
Меркель отказалась принимать участие в саммите G7 в СШАЕвросоюз
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят Россию
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят РоссиюСША
США разрывают все связи с ВОЗ – Трамп
США разрывают все связи с ВОЗ – ТрампСША
Байден назвал Трампа круглым дураком: что произошло
Байден назвал Трампа круглым дураком: что произошлоСША
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавируса
Миллиардеры США разбогатели за время пандемии коронавирусаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять