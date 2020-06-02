В США из-за беспорядков стали популярными перцовые баллончики

В первой десятке бестселлеров оказались и черные майки с надписью «Я не могу дышать»

Массовые протесты и беспорядки в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота- Ред.) привели к росту спроса на предметы самообороны и символику движения "Жизнь черных имеет значение" (Black Lives Matter – Реж.). Об этом сообщает CNBC.

Канал информирует о перечне наиболее раскупаемых товаров крупнейшего в мире онлайн-ретейлера Amazon.

В разделе товаров для спорта и походов самым высоким спросом пользуются баллончики с перечным газом. В первой десятке бестселлеров оказались и черные майки с надписью "Я не могу дышать" — последней фразой Флойда перед смертью. Такж популярны книги, посвященные истокам расизма, анархизма и проблемам равноправия.

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Майки с символикой Black Lives Matter занимают 60-ю строку в разделе одежды. Достаточно высоким спросом пользуются электрошокеры с подзарядкой, занимающие 44-е место в разделе товаров для спорта и походов.

Напомним, что в ряде штатов с начала прошлой недели продолжаются массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Он умер, после того как полицейские при аресте использовали жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Добавим, что из-за протестов в 40 американских городах объявили комендантский час.

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