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В США конгрессмены призвали власти Беларуси прекратить бессмысленное насилие

11 августа, 06:50

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Они считают, что граждане заслуживают выбрать своего представителя

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк – Ред.) и старший республиканец комитета Майкл Маккол (от штата Техас – Ред.) призвали белорусские власти прекратить бессмысленные акты насилия, – пишет ТАСС.

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"Мы серьезно обеспокоены арестами и разгоном мирных протестующих, демократических активистов и журналистов со стороны белорусских властей в форме и в штатском, — отмечается в тексте совместного заявления законодателей. Вместо заранее сфальсифицированных выборов граждане республики заслуживают выбрать своего представителя, осуществлять свои основные права без боязни подвергнуться насилию", – говорится в сообщении.

"Выступаем в поддержку тех, кто смело рискует собой ради продвижения свободного и демократического общества. Призываем президента Александра Лукашенко прекратить бессмысленные акты насилия", — отметили Энгел и Маккол.

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По их мнению, суверенитет и независимость Беларуси укрепится только в случае полного соблюдения властями демократических принципов.

Напомним, что после оглашения официальных результатов выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. А в стычках с силовиками в Минске ранили водителя автобуса.

Видео: Telegram-канал Mash
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Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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выборы США Беларусь

Источник: ТАСС

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