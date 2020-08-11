В США конгрессмены призвали власти Беларуси прекратить бессмысленное насилие

Они считают, что граждане заслуживают выбрать своего представителя

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк – Ред.) и старший республиканец комитета Майкл Маккол (от штата Техас – Ред.) призвали белорусские власти прекратить бессмысленные акты насилия, – пишет ТАСС.

Реклама

"Мы серьезно обеспокоены арестами и разгоном мирных протестующих, демократических активистов и журналистов со стороны белорусских властей в форме и в штатском, — отмечается в тексте совместного заявления законодателей. Вместо заранее сфальсифицированных выборов граждане республики заслуживают выбрать своего представителя, осуществлять свои основные права без боязни подвергнуться насилию", – говорится в сообщении.

"Выступаем в поддержку тех, кто смело рискует собой ради продвижения свободного и демократического общества. Призываем президента Александра Лукашенко прекратить бессмысленные акты насилия", — отметили Энгел и Маккол.

По их мнению, суверенитет и независимость Беларуси укрепится только в случае полного соблюдения властями демократических принципов.

Напомним, что после оглашения официальных результатов выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. А в стычках с силовиками в Минске ранили водителя автобуса.

Видео: Telegram-канал Mash

Реклама

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама