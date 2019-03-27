В США лайнер Boeing 737 MAX вернулся в аэропорт после взлета

Самолет вернулся и благополучно приземлился в Орландо

Фото: Pixabay

В США лайнер Boeing 737 MAX вернулся в аэропорт после взлета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/9b9/d01/5c89b9d01e615.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/9b9/d01/5c89b9d01e615.jpg 2019-03-27T00:13:10+02:00 США Самолет вернулся и благополучно приземлился в Орландо

Авиалайнер Boeing 737 Max американской компании Southwest Airlines вернулся в аэропорт вылета в городе Орландо (штат Флорида) из-за неполадок в работе двигателя. Об этом говорится в заявлении Федерального авиационного управления США.

Экипаж лайнера вскоре после вылета "объявил о чрезвычайной ситуации" на борту после того, как стало известно о проблеме с двигателем. "Самолет вернулся и благополучно приземлился в Орландо". В ФАУ уточнили, что самолет следовал без пассажиров.

Планировалось, что лайнер вылетит из Флориды в штат Калифорния, где будет находиться на хранении. Проводится расследование.

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость американской корпорации Boeing в марте уменьшилась более чем на 40 млрд долларов после крушения самолета Boeing 737 Max 8 в Эфиопии, .

Авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

Следователи обнаружили обломки руля высоты эфиопского Boeing, который был отклонен в момент катастрофы на нетипичный для него угол. Подобное положение горизонтального стабилизатора было зафиксировано и у разбившегося самолета Lion Air.

Многие страны после крушения приостановили использование Boeing 737.

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