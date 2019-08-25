В США медведь украл еду у собак и сбежал в лес: появилось забавное видео

Воришку удалось снять на видео, которое было выложено в сеть

В США медведь-воришка стащил собачью еду и сбежал с ней в лес. При этом животное попало на видео, которое позже оказалось в сети.

Как выяснилось, семья из Пенсильвании заказала доставку еды для собак на дом, а через некоторое время не досчитались одной коробки. Куда она делась – удалось выяснить с помощью камеры видеонаблюдения.

Выяснилось – пакет собачьего корма с крыльца утащил медвежонок. Не остановило "преступника" даже то, что коробка была едва ли не больше него самого.

Интересно, что видео увидели в компании, которая производит собачий корм, и предложили семье компенсировать потери от действий медвежонка.

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Полиция калифорнийского города Ла-Верн опубликовала ролик с медвежонком, который застрял в пластиковом кувшине. Местные жители заметили животное и вызвали сотрудников правоохранительных органов и службу охраны природы.

Напомним, что ранее в России медведь разрыл могилу и утащил покойника.

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Ранее сообщалось, что из-за 70 голодных медведей закрыли популярный туристический маршрутна российской Камчатке.

Такая ситуация сложилась у реки Хакыцин. Там животные обычно ловят рыбу во время нереста. В этом году ее мало, и хищники голодают. Между ними часто вспыхивают драки за еду.

Поскольку медведи ведут себя слишком агрессивно, людям туда соваться не стоит. Так считают в администрации заповедника. И добавляют: если в последующие годы рыбы не станет больше, туристические программы по данному маршруту придется вообще закрыть.

Новости "Сегодня" писали, что в 2018 году медведь напал на двоих подростков в Мильковском районе Камчатского края России, один из них погиб. После нападения охотниками пришлось застрелить агрессивное животное.

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