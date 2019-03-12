В США могут заставить Boeing улучшить самолеты после крушения лайнера в Эфиопии

Следует внести изменения в руководства для обучения пилотов Boeing

Фото: Pixabay

В США могут заставить Boeing улучшить самолеты после крушения лайнера в Эфиопии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/72a/939/5c872a93958ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/72a/939/5c872a93958ea.jpg 2019-03-12T05:44:23+02:00 США Следует внести изменения в руководства для обучения пилотов Boeing

В США Федеральное авиационное управление хочет заставить компанию Boeing улучшить самолеты Boeing 737 Max 8, который потерпел авиакатастрофу в Эфиопии. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.



Компанию могут обязать улучшить систему управления полетом у самолетов Boeing 737 Max 8. Модификации лайнера станут обязательными не позже апреля 2019 года. Также нужно внести изменения в руководства для обучения пилотов, например, касающихся систем автоматического управления полетом.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море через 12 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

Повторная авиакатастрофа самолета одного типа по схожему сценарию может привести к приостановке эксплуатации.

Как мы уже писали, после трагедии в Китае власти ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на внутренних национальных авиалиниях.



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