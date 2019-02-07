В США мужчина погиб от взрыва электронной сигареты
Парень купил устройство для вейпинга
В Техасе 24-летний Уильям Браун погиб от взрыва электронной сигареты. Осколки вейпа разрезали ему сонную артерию, сообщает New York Post.
"Он взял ее, и она взорвалась... выстрелила ему в рот", – рассказала бабушка погибшего, в чьей машине случился взрыв.
По ее словам, расплавленные осколки попали в шею и лицо внука. После взрыва он смог выползти из машины и рухнул на тротуар. Свидетели вызвали скорую помощь. Браун умер в больнице Джона Питера Смита два дня спустя.
Парень купил устройство для вейпинга 27 января. По словам бабушки, внук болел астмой и ему посоветовали электронную сигарету как способ улучшить дыхание. Следователи полагают, что причиной взрыва могла стать неисправная батарея устройства.
Как отмечает издание, мужчина стал вторым человеком в США, который погиб от взрыва вейпа.
Накануне в Павлограде Днепропетровской области в руках у 20-летнего парня взорвалась электронная сигарета.
Напомним, в американском штате Флорида произошла первая смерть от электронной сигареты. Погиб бывший телепродюсер Талмедж Д'Элиа. Он курил дома в постели, и когда затянулся – вейп взорвался. Обломки устройства пробили мужчине череп и засели в мозгу. Как впоследствии оказалось – сигарету изготовила на Филиппинах компания Smok-E Mountain. Ее представители заявили – вероятно, в устройстве была неисправна батарея.
Ранее ученые открыли главную опасность вейпинга. Пар электронных сигарет содержит в себе большие количества ионов свинца и других тяжелых металлов, "сбегающих" из спирали накаливания их испарителя.
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