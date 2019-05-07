В США мужчину приговорили к 16 годам тюремного заключения за попытку теракта

Сотрудники ФБР США задержали Аделя Дауда в сентябре 2012 года, ему тогда было 18 лет

Федеральный окружной суд в Чикаго (штат Иллинойс) приговорил к 16 годам тюремного заключения американца, которого обвиняли в попытке привести в действие взрывное устройство в людном месте. Об этом сообщил телеканал NBC.

Сотрудники ФБР США задержали Аделя Дауда в сентябре 2012 года, ему тогда было 18 лет. Он привлек внимание властей тем, что размещал в интернете призывы к убийству граждан США. Сотрудники ФБР, действовавшие под прикрытием, передали молодому человеку машину, якобы начиненную взрывчаткой. Дауд попытался привести бомбу в действие у входа в один из баров в центре Чикаго. По данным следствия, он рассчитывал, что взрыв приведет к гибели нескольких сотен людей.

В 2016 году суд признал, что Дауд страдает от психических расстройств. Позже у него диагностировали шизофрению.

Прокуратура рассчитывала, что Дауда приговорят к 40 годам лишения свободы. Суд принял во внимание то, что американец был очень молод, когда решился на преступление. Дауду зачтется тот срок, который он провел в заключении. После освобождения из тюрьмы он в течение 45 лет будет находиться под особым надзором властей.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Число погибших в результате серии терактов составило более 250 человек. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:

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