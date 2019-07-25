Сделать стартовой
25,52
28,43
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В США Мюллер не оправдал Трампа, но и не обвинил его в сговоре с Россией

25 июля, 05:56

Спецпрокурор отказался отвечать на широкий круг вопросов, а в других случаях ответил односложно

Фото: AFP

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер в своих семичасовых показаниях перед Конгрессом не оправдал президента Дональда Трампа в препятствии правосудию, но и не выдвинул обвинений в его адрес.

"Мы не пришли к решению относительно того, совершил ли президент преступление", – сказал Мюллер в ходе слушаний.

"Президент не был оправдан за действия, которые он якобы совершил", – уточнил он.

Во многих отношениях слушания прошли так, как ожидалось – спецпрокурор отказался отвечать на широкий круг вопросов, а в других случаях ответил односложно.

Так, Мюллер отказался удовлетворить республиканские запросы о так называемом досье Стила, а также высказать свое мнение о поведении президента и его импичменте.

В своих показаниях спецпрокурор отметил, что Трамп не всегда правдив и осудил его поддержку публикации WikiLeaks взломанных демократических писем в 2016 году.

"В течение своей карьеры я видел ряд вызовов нашей демократии. Попытки российского правительства вмешаться в наши выборы являются одними из самых серьезных", – заявил он.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.


Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, США, Трамп, Мюллер, вмешательство России

Вы сейчас просматриваете новость " В США Мюллер не оправдал Трампа, но и не обвинил его в сговоре с Россией". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мюллер убежден, что Россия планирует снова вмешиваться в выборы в США

Сегодня, 03:19

Это не была отдельная попытка. Они продолжают вмешиваться, прямо пока мы тут сидим, – сказал Мюллер

Трамп считает, что остался в плюсе после слушаний с участием Мюллера

Сегодня, 01:11

Сегодняшний день многое всем доказал", — заявил Трамп

Стало известно, когда Мюллер выступит перед Конгрессом США

Вчера, 01:34

Изначально он должен был выступить в Конгрессе 17 июля, однако дата выступления была изменена

Бывшего делового партнера Трампа вызвали "на ковер" в Палату представителей США

9 июля, 06:13

Бывший партнер Дональда Трампа даст показания в Палате представителей США

Минюст США может поддержать Мюллера, если он решит отказаться от показаний Конгрессу

9 июля, 03:13

Генпрокурор отметил, что демократы пытаются создать публичное зрелище, вызвав Мюллера для дачи показаний перед Конгрессом

Сенат США опубликует часть доклада о вмешательстве России в выборы

28 июня, 06:24

Первая часть доклада будет посвящена безопасности выборов

На что способно обычное дегтярное мыло

Велосипедистка дня: бразильская красотка

Секреты ухода за орхидеей

К чему приводит дефицит йода в организме

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото

Фонд гарантирования обнародовал список должников банков-банкротов

Квашеная капуста – «санитар кишечника»

Спортивная диета «Идеальные формы»: минус 7 кг за месяц

Как сохранить стойкость макияжа в любую погоду

Как сделать волосы блестящими

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Грустная судьба чудесных советских актрис

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Вчера, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

"Украинцы, которые жалуются на бедность, не были в реально бедных странах": интервью с Ольгой Купец

Вчера, 07:37

"Когда я вернулась в Украину, я себе сказала – никогда в жизни я не буду называть нашу страну бедной", – рассказывает экономист

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Вчера, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

23 июля, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Топ-10 народных средств от комаров: Без химии

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

На что способно обычное дегтярное мыло
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь