В США Мюллер не оправдал Трампа, но и не обвинил его в сговоре с Россией

Спецпрокурор отказался отвечать на широкий круг вопросов, а в других случаях ответил односложно

Фото: AFP

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер в своих семичасовых показаниях перед Конгрессом не оправдал президента Дональда Трампа в препятствии правосудию, но и не выдвинул обвинений в его адрес.

"Мы не пришли к решению относительно того, совершил ли президент преступление", – сказал Мюллер в ходе слушаний.

"Президент не был оправдан за действия, которые он якобы совершил", – уточнил он.

Во многих отношениях слушания прошли так, как ожидалось – спецпрокурор отказался отвечать на широкий круг вопросов, а в других случаях ответил односложно.

Так, Мюллер отказался удовлетворить республиканские запросы о так называемом досье Стила, а также высказать свое мнение о поведении президента и его импичменте.

В своих показаниях спецпрокурор отметил, что Трамп не всегда правдив и осудил его поддержку публикации WikiLeaks взломанных демократических писем в 2016 году.

"В течение своей карьеры я видел ряд вызовов нашей демократии. Попытки российского правительства вмешаться в наши выборы являются одними из самых серьезных", – заявил он.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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