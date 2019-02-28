В США на предприятии водоснабжения произошел выброс хлора: более 50 рабочих госпитализировали

В компании уверяют, что сейчас ее работникам и общественности ничего не угрожает

Фото: Pixabay

В США на предприятии водоснабжения произошел выброс хлора: более 50 рабочих госпитализировали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/131/fc6/5c6131fc63f8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/131/fc6/5c6131fc63f8c.jpg 2019-02-28T07:44:00+02:00 США В компании уверяют, что сейчас ее работникам и общественности ничего не угрожает

В американском штате Алабама на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works произошел выброс хлора. 55 человек были госпитализированы, сообщает компания в Twitter.

Как рассказали в компании, причиной выброса хлора стало случайное смешивание натрия гипохлорита, который по сути представляет собой отбеливающее вещество, и сульфата железа.

Также отмечено, что изначально было госпитализировано 15 человек, а позже еще 40 сотрудников направили в медучреждения в качестве мер предосторожности. Сейчас работникам и общественности ничего не угрожает.

Напомним, в ночь на 24 августа 2018 года в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения в Крыму оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Детали катастрофы публиковались в материале сайта "Сегодня": Химическая катастрофа в Крыму: главные подробности, версии и угрозы.

Кроме того, ранее в комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры неорганической химии ХНУ имени В. Каразина Иван Вьюнник рассказывал о масштабах опасности выбросов с "Крымского титана".

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