В США на предприятии водоснабжения произошел выброс хлора: более 50 рабочих госпитализировали
В компании уверяют, что сейчас ее работникам и общественности ничего не угрожает
В американском штате Алабама на предприятии водоснабжения Birmingham Water Works произошел выброс хлора. 55 человек были госпитализированы, сообщает компания в Twitter.
Как рассказали в компании, причиной выброса хлора стало случайное смешивание натрия гипохлорита, который по сути представляет собой отбеливающее вещество, и сульфата железа.
Также отмечено, что изначально было госпитализировано 15 человек, а позже еще 40 сотрудников направили в медучреждения в качестве мер предосторожности. Сейчас работникам и общественности ничего не угрожает.
Напомним, в ночь на 24 августа 2018 года в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения в Крыму оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Детали катастрофы публиковались в материале сайта "Сегодня": Химическая катастрофа в Крыму: главные подробности, версии и угрозы.
Кроме того, ранее в комментарии сайту "Сегодня" профессор кафедры неорганической химии ХНУ имени В. Каразина Иван Вьюнник рассказывал о масштабах опасности выбросов с "Крымского титана".
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