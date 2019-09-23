В США на вечеринке из-за наркотиков погибли три человека

В американском Питтсбурге во время вечеринки на одной из квартир погибли три человека и еще четверо оказались в критическом состоянии.

Пятерых жертв в бессознательном состоянии нашли в самом помещении, одного человека – в лифте, и еще одного – на улице. В полиции предполагают, что причиной смертей стала передозировка наркотиков или же смертельно опасная партия кокаина.

Правоохранители начали расследование. Уже известно, что все жертвы приняли наркотики приблизительно в одно и то же время.

Напомним, недавно в американском штате Южная Каролина произошла стрельба в баре. В результате инцидента погибли два человека, девять пострадали. Четырех человек госпитализировали по воздуху, у остальных обнаружили неопасные для жизни травмы, помощь им оказали в местной больнице.

Также по меньшей мере один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в пригороде Лос-Анджелеса Уилмингтоне. По предварительным данным, погибла молодая девушка. Пострадавшие — мужчина и женщина — были доставлены в больницу.

А 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

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