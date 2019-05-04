В США начали расследование инцидента с самолетом на военной базе во Флориде

Воздушное судно прибыло с американской военно-морской базы Гуантанамо, лайнер принадлежит компании Miami Air

Фото: AFP

Американские власти начали расследование в связи с тем, что в пятницу самолет Boeing 737 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы базы Военно-морских сил Соединенных Штатов в Джексонвилле (штат Флорида) и оказался в реке. Об этом говорится в заявлении военной базы.

"Начато расследование в связи с инцидентом", - констатируется в заявлении военной базы.

В нем уточняется, что на борту самолета находились 136 пассажиров и семеро членов экипажа. По сведениям CNN, среди пассажиров были американские военные, члены их семей, а также лица, которые выполняли различные работы для Пентагона.

Воздушное судно прибыло с американской военно-морской базы Гуантанамо (Куба). По данным СМИ, лайнер принадлежит компании Miami Air, которая осуществляет чартерные рейсы.

Представители базы заявили, что никто не погиб и не получил тяжелых травм. Представители управления шерифа сообщили в Twitter, что госпитализация потребовалась 21 человеку. Среди них нет детей. Угрозы жизни пострадавших людей нет.

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