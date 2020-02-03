В США начались финальные слушания по импичменту Трампа

В распоряжении у каждой стороны по два часа на то, чтобы подвести итоги судебного разбирательства

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В сенате США – верхней палате Конгресса – в понедельник начались заключительные слушания в ходе судебного разбирательства в рамках процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу.

"Я хочу заявить от имени палаты представителей, что ваш долг требует осудить президента Трампа", – заявил в начале слушаний член палаты представителей демократ Джейсон Кроу.

В ходе слушаний "менеджеры импичмента" и команда защиты Трампа представят заключительные аргументы по делу об импичменте.

"Менеджеры импичмента" первыми представляют аргументы в пользу отстранения Трампа.

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Защита Трампа выступит после оглашений финальных аргументов демократов.

Как сообщают американские СМИ, в распоряжении у каждой стороны по два часа на то, чтобы подвести итоги судебного разбирательства.

Затем, как ожидается, выступят сенаторы. Продолжительность заявления каждого сенатора не должна превышать 10 минут.

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Разбирательства в сенате в отношении Трампа сосредоточены на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей – злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

31 января Сенат также решил, что не будет вызывать свидетелей по делу об импичменте.

Финальное голосование по импичменту Трампа Сенат проведет 5 февраля. Оно состоится в 16:00 по местному времени .Таким образом, дело об импичменте будет завершено.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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