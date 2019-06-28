Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В США начался второй раунд первых теледебатов участников предвыборной гонки демократов

28 июня, 04:31

Дебаты проводятся в одном из культурных центров Майами в два этапа

Фото: AFP

Второй раунд первых теледебатов политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, стартовал в четверг в Майами (штат Флорида).

Дебаты проводятся в одном из культурных центров Майами в два этапа: 10 участников вышли на сцену вечером в среду, еще столько же сразятся вечером в четверг. На каждую дискуссию отводится два часа. У претендентов будет по минуте на то, чтобы ответить на каждый вопрос, а также еще по 30 секунд, чтобы ответить на уточняющие вопросы. Им не предоставят возможности выступить с вступительным словом, однако позволят сделать итоговое заявление.

Второй этап дебатов вызывает в США значительно больший интерес, чем первый. В четверг выступают более влиятельные политики — бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который соперничал с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года. Байден и Сандерс считаются сейчас лидерами среди политиков, претендующих на выдвижение кандидатами в президенты от демократов. Рейтинг бывшего вице-президента находится на уровне от 20% до 45%, сенатора — от 10% до 27%.

К ним на сцене присоединились писатель Марианна Уильямсон, экс-губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер, бизнесмен Эндрю Янг, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Колорадо Майкл Беннет и конгрессмен от Калифорнии Эрик Суолуэлл. Помимо Байдена и Сандерса, фаворитами считаются Харрис и Буттеджадж. Рейтинг первой находился на уровне 5-8%, второго — 4-9%.

По итогам дебатов в среду ведущие американские СМИ единодушно присудили победу сенатору от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

По телевизору дебаты в среду смотрели 15,3 млн человек. Аудитория в интернете составила около 9 млн человек.

Демократическая партия в рамках первичных выборов запланировала 12 теледебатов. Вторые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган), третьи состоятся 12 и 13 сентября, место их проведения пока не уточняется. Четвертые — в октябре текущего года, пятые — в ноябре, шестые — в декабре, оставшиеся шесть — с января по апрель 2020 года.

Напомним, что действующий президент США Дональд Трамп не сильно оценил участников дебатов. Во время трансляции он написал на своей странице в Twitter "Скучно".

Как мы уже писали, главным конкурентом Трампа на выборах считается бывший вице-президент Джо Байден. Согласно опросу газеты The Hill, среди всех кандидатов-демократов он располагает поддержкой 35% электората партии.

В то же время, этой весной Байден попал в секс-скандал, подробнее о котором вы можете узнать в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег США, дебаты, Выборы президента США-2020

Вы сейчас просматриваете новость " В США начался второй раунд первых теледебатов участников предвыборной гонки демократов". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп, Россия и климат: как прошли первые дебаты кандидатов в президенты США

Вчера, 12:21

В первом туре дебатов члены Демократической партии сказали, кого считают главной угрозой Соединенным Штатам

В США стартовали первые теледебаты участников предвыборной гонки демократов

Вчера, 04:16

Дебаты проходят в одном из культурных центров Майами в два этапа

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Украина может потерять западные области: названа страна-угроза

Вы оцените этот выбор: самые красивые спортсменки мира

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Перед ним вставали на колени даже зеки

Обнародован «запрещенный» в СССР клип Пугачевой

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Пока в Украине аномальная жара, Россию засыпает снегом (фото)

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Вчера, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

26 июня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

26 июня, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

В Днепре в частный дом заползла длинная змея

Почему девушки интересуются женатыми мужчинами
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь