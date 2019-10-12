В США неизвестный застрелил четырех человек, еще четверо ранены

В начале расследования допросили двух человек

/ Фото: CNN

По меньшей мере четыре человека погибли, четверо получили ранения в результате стрельбы у ночного клуба в нью-йоркском районе Бруклин. Об этом в субботу сообщает газета New York Post.

Инцидент со стрельбой произошел в 07:00 по местному времени. Трое из получивших ранения были госпитализированы. Информации о состоянии их здоровья пока не поступало.

По словам представителя полиции Нью-Йорка Брайана Магулохана, у правоохранителей пока нет информации о мотивах стрельбы, как и информации о подозреваемом.

Предварительно, стрельба произошла в "каком-то социальном клубе", сказал Магулоган.

Полиция начала расследование. В связи со случившимся сотрудники правоохранительных органов допросили двух человек.

Напомним, Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину. По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь.

Кроме этого, мы писали, что в Виннице неизвестный выстрелил в окно трамвая . В результате пострадал один из пассажиров. В общественный транспорт выстрелили металлическим шариком. Пострадавшего мужчину отправили в больницу, где ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.

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