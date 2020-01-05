В США несколько сотен человек протестовали против возможной войны США с Ираном

В руках они держали транспаранты с надписями «Прекратите бомбить Ирак!» и «Выводите войска США из Ирака!»

Несколько сотен человек приняли участие в демонстрации у Белого дома против возможной войны США с Ираном, а также против американской политики на Ближнем Востоке.

Представители более десятка американских движений, выступающих против участия Соединенных Штатов в войнах по всему миру, стали организаторами протеста. В акции приняли участие члены антивоенного движения CodePink и группы "Действуй сейчас, чтобы остановить войну и положить конец расизму".

Демонстранты, среди которых были и представители иранской диаспоры в США, требовали от американских властей отказаться от любого рода боевых действий, а также от санкций против Ирана. "Администрация президента США Дональда Трампа и Пентагон подошли к началу войны с Ираном, совершив вероломное убийство иранского генерала Касема Сулеймани, — заявили организаторы протеста. — Целенаправленное убийство одной из центральных руководящих фигур Ирана призвано инициировать новую войну. Если народ Соединенных Штатов не встанет и не остановит ее, эта война охватит весь регион и может быстро превратиться в глобальный конфликт непредсказуемых масштабов и потенциально самых серьезных последствий".

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Они указали на необходимость предпринять все необходимые шаги, чтобы не допустить Третью мировую войну. Митингующие также призывали Трампа вывести американские войска из Ирака и других стран Ближнего Востока. В руках они держали транспаранты с надписями "Прекратите бомбить Ирак!" и "Выводите войска США из Ирака!".

Протесты также состоялись и в Нью-Йорке.

Напомним, что ранее 63-летний генерал-лейтенант Аль-Кудс Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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