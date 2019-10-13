В США обрушилось здание, около 20 пострадавших и погибший: появилось видео

Во время обвала строящегося отеля рядом находились более сотни рабочих

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Ранее в США мощный взрыв разрушил торговый центр, а теперь произошло обрушение высотного здания на стройке в центре Нового Орлеана, где возводили новый отель.

Об этом сообщает CNN.

Как стало известно, на момент обрушения на стройплощадке находилось более 100 рабочих. В итоге погиб один их них. Кроме того, еще сообщается о 18 пострадавших, которые были незамедлительно доставлены в больницы – большинство отделались легкими травмами.

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В то же время начальник пожарной охраны Нового Орлеана Тим Макконнелл сообщил, что под завалами остаются еще двое рабочих и даже известно их местонахождение. Спасатели считают, что они живы, но их визуально не видно.

Местные власти заявляют, что здание остается нестабильным, и опасаются, что произойдет еще один обвал.

Несколько близлежащих городских кварталов были закрыты, потому что кран, прикрепленный к зданию, неустойчив и может также рухнуть. Власти эвакуировали несколько близлежащих зданий и приостановили движение трамвая в этом районе.

"Нашим самым большим страхом сейчас является кран. Он весит несколько тонн", – подчеркнул Макконнелл.

Как сообщали новости "Сегодня", в июле мощный взрыв сравнял с землей жилой дом в американском штате Северная Каролина. Под руинами здания погибла женщина. А вот ее мужа удалось вытащить живым. Несмотря на тяжелые ранения, он смог дозвониться спасателям и позвать на помощь.

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