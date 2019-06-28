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В США одобрили выделение гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой

28 июня, 03:06

Законопроект поддержали 305 конгрессменов, 102 высказались против

Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez.

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий выделение гуманитарной помощи в размере 4,6 млрд долларов мигрантам на границе с Мексикой.

Законопроект поддержали 305 конгрессменов, 102 высказались против. В среду Сенат, большинство в котором принадлежит республиканцам, утвердил данную инициативу, которая теперь направляется на подпись американскому лидеру Дональд Трампу. Белый дом поддержал данную версию законопроекта и выступил против похожей инициативы, которую утвердила во вторник Палата представителей.

Одобренный обеими палатами законодательного органа документ предусматривает выделение средств на продукты питания, жилье и медицинское обслуживание мигрантов. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от Калифорнии) ранее обещала внести изменения в сенатскую версию документа, прежде чем выносить ее на голосование. Позднее она отказалась от этих планов и поддержала инициативу, что вызвало резкую критику со стороны некоторых либеральных демократов. "Мы с неохотой одобрим проект Сената, чтобы как можно скорее предоставить средства детям мигрантов", — отметила Пелоси.

В четверг в Twitter Трамп похвалил законодателей за "отлично проделанную работу" по одобрению инициативы. "Спасибо также Мексике за оказание помощи по борьбе с нелегальной иммиграцией — огромная разница!" — написал президент, отмечая принимаемые Мехико в последнее время усилия в этой сфере.

Напомним, мы писали, что не менее 14 тысяч нелегальных мигрантов с начала года были вывезены из США в Мексику на время рассмотрения американскими властями их запросов на предоставление убежища.

В то же время сообщалось, что Мексика не намерена оставаться исключительно транзитной страной для направляющихся в США мигрантов из других государств.

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Тег Мексика, США, мигранты

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Источник:

ТАСС

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