В США одобрили выделение гуманитарной помощи мигрантам на границе с Мексикой
Законопроект поддержали 305 конгрессменов, 102 высказались против
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий выделение гуманитарной помощи в размере 4,6 млрд долларов мигрантам на границе с Мексикой.
Законопроект поддержали 305 конгрессменов, 102 высказались против. В среду Сенат, большинство в котором принадлежит республиканцам, утвердил данную инициативу, которая теперь направляется на подпись американскому лидеру Дональд Трампу. Белый дом поддержал данную версию законопроекта и выступил против похожей инициативы, которую утвердила во вторник Палата представителей.
Одобренный обеими палатами законодательного органа документ предусматривает выделение средств на продукты питания, жилье и медицинское обслуживание мигрантов. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от Калифорнии) ранее обещала внести изменения в сенатскую версию документа, прежде чем выносить ее на голосование. Позднее она отказалась от этих планов и поддержала инициативу, что вызвало резкую критику со стороны некоторых либеральных демократов. "Мы с неохотой одобрим проект Сената, чтобы как можно скорее предоставить средства детям мигрантов", — отметила Пелоси.
В четверг в Twitter Трамп похвалил законодателей за "отлично проделанную работу" по одобрению инициативы. "Спасибо также Мексике за оказание помощи по борьбе с нелегальной иммиграцией — огромная разница!" — написал президент, отмечая принимаемые Мехико в последнее время усилия в этой сфере.
Напомним, мы писали, что не менее 14 тысяч нелегальных мигрантов с начала года были вывезены из США в Мексику на время рассмотрения американскими властями их запросов на предоставление убежища.
В то же время сообщалось, что Мексика не намерена оставаться исключительно транзитной страной для направляющихся в США мигрантов из других государств.
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