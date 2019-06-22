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Мексика приняла 14 тысяч нелегальных мигрантов из США

22 июня, 04:57

Мигранты находятся в населенных пунктах на севере Мексики

Не менее 14 тысяч нелегальных мигрантов с начала года были вывезены из США в Мексику на время рассмотрения американскими властями их запросов на предоставление убежища. Об этом сообщил министр иностранных дел латиноамериканской страны Марсело Эбрард.

"В настоящее время мы принимаем людей только через три пограничных перехода, а их общее число с января до сегодняшнего дня составляет 14 тысяч", — цитирует главу внешнеполитического ведомства газета Milenio.

По словам Эбрарда, мигранты находятся в населенных пунктах на севере Мексики. Ожидается, что в связи с этим их администрации получат дополнительную помощь от федерального правительства.

Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Ранее Трам заявил, что американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начались в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.


Напомним, Министерство обороны США направило дополнительно около 320 военнослужащих для оказания не связанной с правоохранительными функциями помощи сотрудникам министерства внутренней безопасности (МВБ) на границе с Мексикой.

В свою очередь мексиканские власти заявили, что не намерены создавать препятствий для жителей центральноамериканских стран, желающих попасть в США через Мексику.

Напомним, что в новом бюджете Трамп просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов. Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год.

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Тег Мексика, США, граница, нелегалы, мигранты

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Источник:

ТАСС

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